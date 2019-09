Aktier: Investorer i Asien følger de globale kolleger op

De asiatiske aktieinvestorer slutter sig til globale kolleger og sender aktierne op fredag, mens likviditet hentes fra sikre havne som statsobligationer og japanske yen. Håbet om at de amerikansk-kinesiske handelsspændinger aftager, sideløbende med...

Eksklusivt for kunder

Gå ikke glip af dagens vigtigste mail

Børsen Morgenbriefing giver dig et hurtigt overblik over dagens vigtigste erhvervshistorier. Vi gør dig klar til arbejdsdagen med en kort nyhedsgennemgang, en opdatering på aktiemarkederne og et kig på dagens vigtigste historie. Direkte i din mailboks. Meld dig til herunder.