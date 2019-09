Råvarer: Oliepriserne holder niveau men trues af nye importafgifter

Oliepriserne holder niveau mandag morgen, men trues af en ny omgang importafgifter fra begge parter i handelskrigen mellem USA og Kina, som atter skaber bekymringer for den globale økonomiske vækst samt den fremtidige olieefterspørgsel.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 59,02 dollar mod 58,96 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 55,11 dollar mod 55,05 dollar fredag eftermiddag.



USA pålagde søndag ifølge Reuters importafgifter på 15 pct. på en række kinesiske varer - herunder sko, smarture og fjernsyn. Samme dag pålagde Kina importafgifter på amerikansk olie på 5 pct.



USA's præsident, Donald Trump, har ifølge Reuters sagt, at forhandlere fra begge sider vil mødes i løbet af september.



Præsidenten skriver i et tweet ifølge Reuters, at hans mål er at gøre USA mere uafhængigt af Kina og gentog sin opfordring til amerikanske selskaber i Kina om at flytte produktionen andetsteds.



Handelskrigen mellem USA og Kina sætter sig også på den fjerdestørste økonomi i Asien.



Sydkoreas eksport falder ifølge Reuters for niende måned i træk. Det skyldes en svækket efterspørgsel fra Kina og faldende priser på computerchips, viser tal fra den sydkoreanske regering ifølge Reuters.



I organisationen af olieeksporterende lande, Opec, steg olieproduktionen for første gang i år. Det er stigende produktion fra Irak og Nigeria, der ifølge en rundspørge foretaget af Reuters blandt andet overgår Saudi-Arabiens produktionsnedskæringer.



Guld- og kobberpriserne falder mandag morgen, hvor en troy ounce guld koster guld 1526,09 dollar mod 1528,41 dollar fredag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber 5674,50 dollar mod 5703,50 dollar fredag eftermiddag.



/ritzau/FINANS