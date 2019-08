Sigtekornet er rettet ind mod Jackson Hole i Wyoming, USA, fredag, hvor den Kansas-afdelingen af amerikanske centralbank, Federal Reserve, afholder det årlige symposion for landets afdelinger af centralbanken har sat hinanden stævne.



Det er især Jerome Powell, der er chef for Federal Reserve (Fed), som pilen peger på, når han går på talerstolen i eftermiddag.



Men indtil da ventes det danske marked for statsobligationer at følge det amerikanske - nemlig at stige en anelse.



- Investorerne vil veje ordene fra Powell på en guldvægt, når han taler ved den årlige konference, som Fed før har brugt til at sende nye pengepolitiske signaler til investorerne, påpeger Mathias Dollerup Sproegel, makroanalytiker i Sydbank, i en kommentar til fredagens udvikling.



- Står Fed klar med en stor rentenedsættelse til september på op til 0,5 procentpoint, eller er signalet stadig, som denne uges pengepolitiske referat fra rentemødet i juli viste, at økonomien blot har behov for få, men forsigtige rentenedsættelser, spørger han.



Torsdag steg renten på den toneangivende tiårige amerikanske statsobligation med 2 basispoint til 1,61 pct. Og fredag morgen handles den tiårige statsobligation med en rente på knap 1,64 pct. på markedet i Tokyo. Det er 5 basispoint mere, end da det danske obligationsmarked lukkede torsdag.



Torsdag endte den danske tiårige statsobligationsrente på minus 0,62 pct., hvilket var 1 basispoint højere end onsdag. I sidste



- Vi forventer, at det danske obligationsmarked vil åbne med mindre rentestigninger. I lyset af den seneste udvikling siden Fed sænkede renten for blot tre uger siden, vurderer vi, at Powell vil åbne døren på klem for endnu flere rentenedsættelser i de kommende måneder. Det kan være med til at løfte humøret på de finansielle markeder gennem lavere renter, påpeger Mathias Dollerup Sproegel.



