Den newzealandske dollar er faldet kraftigt onsdag til det laveste niveau siden tidligt i 2016 efter en overraskende stor rentenedsættelse af landets centralbank.



Dagen har også budt på rentenedsættelser i Thailand og Indien, hvilket understreger bekymringerne for en opbremsning i økonomien, der i øjeblikket lider under de tiltagende handelsspændinger.



Centralbanken i New Zealand sænkede onsdag sin ledende rente med 50 basispoint til 1,0 pct. Det var dobbelt så meget som ventet, og bankens chef, Adrian Orr, sagde tilmed, at negative renter er en mulighed.



Den overraskende melding har sendt den newzealandske dollar ned med 1,4 pct. til kurs 0,6433 over for den amerikanske valuta.



Forventninger om, at også centralbanken i Australien kan finde på at sænke sin rente hurtigere end tidligere ventet, har endvidere presset den australske dollar ned med 0,4 pct. til 0,6735 dollar - det laveste niveau siden april 2009.



Den thailandske centralbank fulgte onsdag trop på nedsættelsen i New Zealand ved at sænke sin rente med 25 basispoint til 1,50 pct. Alle 15 analytikere, som Reuters på forhånd havde adspurgt, havde ventet en fastholdelse.



Markedet reagerer afdæmpet med en lille svækkelse af den thailandske valuta, baht.



Med reference til vækstbekymringer sænkede centralbanken i Indien også sin rente mere end ventet med 35 basispoint til 5,4 pct. Det har lagt et lille pres på den indiske rupee, som i denne måned dog er faldet 3 pct. mod dollar.



I det store kryds mellem euro og dollar er bevægelserne relativt beherskede onsdag, selv om tyske nøgletal for industriproduktionen skuffede fælt med et større fald end ventet.



Euro koster onsdag eftermiddag 1,1195 dollar mod 1,1185 dollar tirsdag klokken 17.



/ritzau/FINANS