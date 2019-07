Oliepriserne falder fredag morgen, efter en undersøgelse foretaget af Reuters viste, at den globale økonomiske vækst sandsynligvis vil sænke farten yderligere under USA og Kinas handelskonflikt. Omfanget af prisernes fald var dog begrænset på grund af de igangværende spændinger i Mellemøsten.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 63,48 dollar mod 63,92 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 56,21 dollar mod 56,53 dollar torsdag eftermiddag.



Ifølge Reuters undersøgelse af over 500 økonomer forventes det, at den globale økonomi risikerer at tage en nedtur, på trods af, at det samtidig forventes, at de store centralbanker vil sænke renter eller løsne deres politik.



Økonomerne er fortsat bekymrede for konsekvenserne for USA-Kina-handelskrigen og den stigende pessimisme fremgår tydeligt af Reuters seneste undersøgelse fra den 1.-24. juli.



Undersøgelsen viser, at næsten 90 pct. af de adspurgte økonomerne vurderer udsigterne for den økonomiske vækst til at falde yderligere eller forblive uændret.



- De, som har satset på, at økonomien vil se fremgang, vil blive holdt gidsel af de tunge, sløve økonomiske udsigter, siger Stephen Innes, der er partner hos Vanguard Markets, i et notat ifølge Reuters.



Oliepriserne har desuden været påvirkede af bekymringerne om de seneste mellemøstlige udbudsforstyrrelser, hvilket har sendt priserne i et opsving.



En uge efter Irans beslaglæggelse af et britisk tankskib i Den Persiske Golf, har Storbritannien send et krigsskib afsted for at ledsage samtlige britiske fartøjer gennem Hormuzstrædet.



Ændringen i Storbritanniens politik blev annonceret torsdag, efter den britiske regering indtil da havde fastholdt, at man ikke havde ressourcerne til at foretage den form for handling.



Den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, sagde torsdag i et tv-interview, at han selv ville tage til Iran for at indgå i dialog, hvis det var nødvendigt, da spændingerne er høje mellem Teheran og Washington.



Fredag morgen koster en troy ounce guld 1416,61 dollar mod 1418,19 dollar torsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber fredag morgen 5990 dollar mod 6009 dollar torsdag eftermiddag.



