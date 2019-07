Der er marginale rentestigninger på det danske obligationsmarked onsdag morgen, forud for at der bliver offentliggjort PMI-tal fra begge sider af Atlanten i løbet af dagen.



Efter kort tids handel ligger renten på den toneangivende tiårige danske statsobligation i minus 0,30 pct., hvilket er 1 basispoint højere end tirsdagens lukkeniveau.



Siden børslukning tirsdag er de amerikanske obligationsrenter steget, og det var med til at skabe en forventning om, at også de danske renter ville stige fra onsdagens start - hvilket de altså gør.



- Vi venter, det danske obligationsmarked vil åbne med en anelse højere renter, skrev Søren V. Kristensen, der er chefanalytiker i Sydbank, i en kommentar fra morgenstunden.



- I løbet af dagen kan PMI-tallene få stor indflydelse på de finansielle markeder. Det starter allerede kl. 9.30, når vi får de tyske PMI-indeks, tilføjede han.



Foruden de tyske PMI-tal kommer der i løbet af formiddagen også PMI-tal fra eurozonen, ligesom der i eftermiddag præsenteres PMI-tal fra USA. Derudover kan investorerne se frem til en statistik for salget af nye boliger i USA i juni.



/ritzau/FINANS