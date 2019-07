Aktier: Dykker overalt i Østen

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -1,0 Topix -0,7 Hongkongs Hang Seng -1,6 China Shanghai Composite -2,5 China CSI 300 -2,3 Taiwan Taiex -0,6 Sydkoreas Kospi -1,9 Indiens BSE Sensex -0,1 Singapores STI -1,3 Sydney ASX 200 -1,2

De asiatiske aktier ligger underdrejet mandag, hvor stærke amerikanske jobdata sender markederne i spin grundet fordampende forventninger om lavere renter i USA.Samtidig tynger den amerikanske investeringsbank Morgan Stanleys beslutning om at reducere eksponeringen over for globale aktier på grund af bange anelser over for uenighed om politisk lempelse til at kompensere for svagere økonomiske data."Vi sænker vores eksponering over for globale aktier til det interval, vi anser for at være "undervægt"," skriver strateg Andrew Sheets fra Morgan Stanley i en notat ifølge Reuters.MSCI's bredeste indeks for aktiemarkederne i Asien/Stillehavet uden for Japan ligger med et minus på over 1 pct.I Tokyo er investorerne i defensiven."Markedets forventninger til aggressive amerikanske rentenedsættelser har været stigende, men stemningen er vendt i weekenden,2 siger aktiemarkedsstrateg Takashi Ito fra Nomura Securities i Tokyo til Reuters.Det toneangivende japanske indeks, Nikkei 225, falder 1,0 pct., og det bredere Topix-indeks dropper 0,7 pct.I Kina er investorerne endnu mere negative. Shanghai Composite-indekset falder 2,5 pct., og CSI 300-indekset dykker 2,3 pct., mens Hongkongs Hang Seng-indeks begrænser faldet til 1,6 pct.De store amerikanske aktiefutures falder omkring 0,2 pct.Indeksværdi klokken 05.35./ritzau/FINANS