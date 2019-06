Råvarer: Oliepriser understøttes fortsat af usikkerhed efter angreb

Relateret indhold Artikler

Oliepriserne er steget yderligere i løbet af morgenen fredag efter stigninger på godt 2 pct. torsdag, da angrebet på to olietankskibe ved Oman skabte usikkerhed om olieleverancerne gennem den zone.



Det skriver Reuters.



I forhold til niveauet ved dansk børslukketid torsdag kl. 17 ligger priserne fredag morgen dog marginalt lavere.



Prisen på en tønde af den amerikanske referenceolie, WTI, stiger fredag 0,3 pct. i forhold til niveauet i USA torsdag aften til 52,44 dollar. Ved dansk børslukketid var prisen dog lidt lavere på 52,77 dollar.



Og den europæiske brent-olie er fredag steget 0,6 pct. til 61,69 i forhold til sent torsdag - men ligger dog under de 61,78 dollar, som prisen var kl. 17 torsdag.



Torsdagens angreb på to olietankere nær Iran og Hormuzstrædet er det andet angreb på tankskibe på en måned i det område, som er verdens vigtigste zone for olieleverancer.



Og det sker ifølge Reuters, mens der er eskalerende spændinger mellem USA og Iran, og USA var da også hurtige til at beskylde Iran for torsdagens angreb, mens ledelsen i Teheran har afvist anklagerne.



"Begivenhederne i Golfen synes nu at have tage en åbenlys militær dimension, og vi venter på at se, hvad den amerikanske femte flåde og andre militære ressourcer i regionen kan tage," siger Tom O'Sullivan fra energi- og sikkerhedskonsulentfirmaet Mathyos Advisory til Reuters.



Omkring 40 pct. af al transport af olie til havs går gennem Hormuzstrædet. Strædet er indgangen fra Det Arabiske Hav til Irak.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber fredag morgen 5860 dollar mod 5864 dollar torsdag aften - et fald på 0,1 pct. Imens er prisen på en troy ounce guld steget 0,3 pct. til 1345,63 dollar.



/ritzau/FINANS