Valuta: Dollar træder vande - mens australsk dollar falder

Dollar træder vande fredag morgen frem mod næste uges møde i den amerikanske centralbank, Federal Reserve, hvor investorerne afventer hint om, hvorvidt centralbanken kunne finde på at sænke renten i lyset af stigende handelstrusler og global vækst.



Det skriver Reuters.



The Federal Open Market Committee's, FOMC's, todages møde begynder på tirsdag, og med øgede handelsspændinger, en opbremsning i den amerikanske vækst og færre nyligt ansatte i maj end ventet har markedet allerede indregnet mindst to rentesænkninger frem mod slutningen af 2019.



"Forud for FOMC-møde venter folk dueagtige kommentarer fra Fed, hvilket tynger dollaren generelt," siger Masafumi Yamamoto, der er valutastrateg hos Mizuho Securities, til Reuters.



Euro koster fredag morgen 1,1274 dollar og 122,10 yen, mens en dollar står i 108,30 yen. Torsdag ved 17-tiden kostede en euro 1,1272 dollar og 122,31 yen, mens en dollar kostede 108,51 yen.



På samme tid glider den australske dollar fredag, i takt med at investorerne satser på, at "aggressive rentesænkninger" vil være nødvendige for at understøtte økonomien i lyset af de seneste bløde økonomiske data fra landet og påvirkningen af handelskonflikten mellem USA og Kina.



Den australske dollar er ifølge Reuters på vej mod et fald på 1,5 pct. for ugen.



Fredag morgen koster australsk dollar 0,6900 amerikanske dollar mod 0,6912 dollar torsdag eftermiddag klokken 17.00.



/ritzau/FINANS