Aktier: Japan følger plusser i USA mens Hongkong stadig er under pres

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,3 Topix +0,3 Hongkongs Hang Seng -0,5 China Shanghai Composite -0,3 China CSI 300 -0,1 Taiwan Taiex -0,2 Sydkoreas Kospi -0,3 Indiens BSE Sensex -0,3 Singapores STI 0,0 Sydney ASX 200 +0,2

De japanske aktier følger fredag i fodsporene på torsdagens stigninger på Wall Street, samtidig med at aktierne i Hongkong fortsætter med at være under pres på grund af uroen i landet.I Hongkong bakker det ledende Hang Seng-indeks med 0,5 pct. De seneste dage har der været lokale demonstrationer og blokader, fordi mange i befolkningen er utilfredse med et nyt lovforslag, der vil gøre det muligt at sende mistænkte i straffesager til retsforfølgelse i Kina.Torsdag blev lovforslaget kritiseret af EU, som opfordrede Kina til at respektere, at befolkningen i Hongkong har fundamentale rettigheder - blandt andet retten til at mødes og udtrykke sine holdninger.Samtidig gjorde EU det klart, at det deler mange af de bekymringer, som Hongkongs indbyggere giver udtryk for.Kritikken fra EU blev ikke mødt med begejstring af Kina, som svarede tilbage ved at sige, at EU havde fremsat "uansvarlige bemærkninger" om Hongkong."Jeg har sagt mange gange, at sager vedrørende udviklingen i Hongkong udelukkende er et internt anliggende for Kina," sagde talsmanden for Kinas udenrigsministerium, Geng Shuang, torsdag på et pressemøde i Beijing ifølge nyhedsbureauet AFP."Intet land, ingen organisation og ingen person har ret til at blande sig. Kina udtrykker den stærkeste utilfredshed og beslutsomme modstand mod de uansvarlige og fejlagtige udtalelser, som EU har fremsat om det nye lovforslag," tilføjede han.I Japan ligger de ledende aktieindeks med små stigninger fredag, efter at det amerikanske aktiemarked torsdag sluttede med ligeledes mindre stigninger. Det smitter af på den japanske stemning, og både Topix-indekset og Nikkei 225-indekset stiger med 0,3 pct.Det kinesiske aktiemarked er ikke lige så positivt stemt som det japanske, da Shanghai Composite-indekset falder 0,3 pct., mens CSI 300-indekset bakker 0,1 pct.På de resterende asiatiske aktiemarkeder ligger det australske ASX-200-indeks i et plus på 0,2 pct., mens Taiex-indekset i Taiwan falder 0,2 pct. Samtidig ryger det førende indeks i Sydkorea, Kospi-indekset, tilbage med 0,3 pct.Indeksværdi klokken 06.20./ritzau/FINANS