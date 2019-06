Råvarer: Oliepriser siver fortsat efter kraftig nedtur onsdag

Relateret indhold Artikler

Oliepriserne ligger torsdag morgen lidt lavere og fortsætter dermed den sivende tendens efter onsdagens kraftige fald.



Det er fortsat bekymringer for de økonomiske udsigter, der presser priserne, og onsdag viste de amerikanske olielagre sig desuden at være steget uventet for anden uge i træk, hvilket forstærkede den negative stemning på markedet.



Prisen på en tønde af den amerikanske referenceolie, WTI, ligger torsdag morgen i 51,10 dollar mod et niveau på 51,86 dollar onsdag kl. 17. I løbet af onsdagen faldt prisen fra over 53 dollar per tønde.



Den europæiske referenceolie, brent, er torsdag morgen endvidere faldet til 59,93 dollar fra et niveau på 60,93 dollar ved dansk børslukketid onsdag. Senere onsdag blev lukkekursen opgjort til 59,97 dollar - efter et fald på 3,7 pct. - hvilket var det laveste lukkeniveau siden 28. januar.



"Det var en brutal bevægelse, ren og skær panik," sagde Stephen Innes, som er partner hos Vanguard Markets, til Reuters.



Tal fra den amerikanske energimyndighed, EIA, viste onsdag eftermiddag en overraskende stigning i de amerikanske råolielagre på 2,2 mio. tønder i den forgangne uge.



Økonomerne havde ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News ventet et fald på 1 mio. tønder olie.



På lager har amerikanerne nu 485,5 mio. tønder olie til kommercielt brug, hvilket er det højeste niveau siden juli 2017 og omkring 8 pct. over det femårige gennemsnit for det nuværende tidspunkt på året, skriver Reuters.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber torsdag morgen 5834 dollar, hvilket er 0,3 pct. lavere end onsdag.



Torsdag morgen koster en troy ounce guld desuden 1334,72 dollar mod 1333,58 dollar onsdag.



/ritzau/FINANS