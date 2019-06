Valuta: Arbejdsløshedstal lægger pres på den australske dollar

Den australske dollar svækkes torsdag morgen til det laveste niveau i to uger oven på højere end ventede arbejdsløshedstal, der giver næring til spekulationen om, hvorvidt den australske centralbank vil komme med en rentenedsættelse næste måned. Det skriver Bloomberg News.



Arbejdsløshedsprocent var på 5,2 pct. i maj, hvilket også var tilfældet måneden forinden. Der var ventet 5,1 pct. blandt økonomer adspurgt af Bloomberg News. Beskæftigelsen blev løftet med 42.300 mod en ventet fremgang på 16.000.



"Dataen var blandet, men vi så en lille stigning i underbeskæftigelsen. Det spiller ind på den generelle forventning, som markedet har, hvilket er rentenedsættelser førend senere. Det spiller ind på forventningen om en svækket australsk dollar," siger Kyle Rodda, analytiker hos IG Markets i Melbourne, Australien, til Bloomberg News.



En australsk dollar koster torsdag morgen 0,6906 amerikanske dollar, hvor prisen ved dansk børslukning onsdag lød på 0,6948 dollar stykket.



Fald på de asiatiske aktiemarkeder er torsdag morgen med til at styrke den japanske valuta, yen, da det ses som en "sikker havn"-investering. Der skal torsdag morgen 108,33 yen til en amerikansk dollar. Klokken 17.00 onsdag var prisen 108,46 yen.



Faldet kommer oven på amerikanske fald onsdag, hvor investorerne holdt øje med udviklingen i handelsspændingerne mellem USA og Kina og fortsat uro i Hongkong.



Den amerikanske præsident, Donald Trump, sagde onsdag, at han personligt vil blokere en handelsaftale, medmindre Kina vender tilbage til det, man tidligere var blevet enige om. USA har beskyldt Kina for at trække sig fra løftet, hvilket den kinesiske regering har afvist. De ledende indeks faldt 0,2 til 0,4 pct.



I det tunge valutakryds koster pund koster torsdag morgen 1,2685 dollar mod 1,2728 dollar onsdag eftermiddag. Euro står torsdag i 1,1295 dollar mod 1,1322 dollar onsdag eftermiddag.



