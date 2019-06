Aktier: Uroen fortsætter i Hongkong mens kinesiske aktier peger lidt op

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,6 Topix -1,0 Hongkongs Hang Seng -0,8 China Shanghai Composite +0,1 China CSI 300 0,0 Taiwan Taiex -0,5 Sydkoreas Kospi -0,8 Indiens BSE Sensex -0,3 Singapores STI -0,2 Sydney ASX 200 -0,1

De asiatiske aktiemarkeder ligger med blandede fortegn torsdag, hvor investorerne sender flere af de kinesiske aktier op, mens stemningen i Hongkong omvendt er overvejende negativ på grund af store demonstrationer i landet.I Hongkong falder det ledende Hang Seng-indeks med 0,8 pct. Det sker samtidig med lokale demonstrationer og blokader, hvor tusinder er gået på gaden for at demonstrere mod en ny lov, der vil gøre det muligt at sende mistænkte i straffesager til retsforfølgelse i Kina.Bedre humør er der blandt investorerne i Kina, hvor Shanghai Composite-indekset stiger 0,1 pct., mens CSI 300-indekset ligger i et marginalt plus. Ifølge Reuters er det blandt andet et håb om en handelsaftale mellem Kina og USA i forbindelse med G20-mødet senere på måneden, der løfter de kinesiske investorers optimisme.I Japan bliver der noteret et fald på 1 pct. for Topix-indekset, samtidig med at Nikkei 225-indekset bakker med 0,6 pct. Oveni dykker MSCI's bredeste indeks for aktiemarkederne i Asien/Stillehavet uden for Japan med 0,7 pct.Bloomberg News noterer, at der onsdag var mindre indeksfald på Wall Street, og at futures for de ledende amerikanske indeks peger yderligere ned torsdag, hvilket kan være en af årsagerne til den generelt negative stemning på aktiemarkedet i Japan.På de resterende asiatiske aktiemarkeder ligger det australske ASX-200-indeks i et marginalt minus, mens Taiex-indekset i Taiwan falder 0,5 pct. Samtidig ryger det førende indeks i Sydkorea, Kospi-indekset, tilbage med 0,8 pct.Indeksværdi klokken 06.20./ritzau/FINANS