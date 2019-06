Råvarer: Stigende olielagre og dæmpet efterspørgsel tynger olieprisen

Relateret indhold Artikler

Forventninger om en lavere efterspørgsel efter olie og stigende amerikanske olielagre er med til at tynge prisen på olie onsdag morgen.



De amerikanske energimyndigheder, EIA, sænkede ifølge nyhedsbureauet Reuters tirsdag prognosen for olieefterspørgslen på verdensplan i 2019.



EIA forventer nu, at efterspørgslen efter olie vil vokse med 1,22 mio. tønder om dagen, og dermed har energimyndighederne skåret 160.000 tønder om dagen fra den tidligere prognose, der blev offentliggjort i maj.



Samtidig forudser EIA, at den amerikanske olieproduktion vil blive lavere i 2019, end de amerikanske energimyndigheder tidligere havde forventet.



I den nye prognose står USA til at producere 12,32 mio. tønder om året, og det er 140.000 tønder per dag færre end i prognosen for maj, skriver Reuters.



Samtidig bød tirsdag også på en overraskende stigning i de amerikanske olielagre, hvilket er med til at presse priserne på olie onsdag morgen.



Olielagrene i USA voksede i sidste uge med 4,9 mio. tønder, mens analytikerne forud for offentliggørelsen omvendt havde sat næsen op efter et lille fald i de amerikanske olielagre.



Oplysningerne kom fra den amerikanske organisation American Petroleum Institute, og først i dag, onsdag, offentliggør EIA sine officielle data for olielagrene i USA.



Tirsdag lå olieprisen ellers stabilt, som følge af markedets forventning om at organisationen af olieproducerende lande, Opec, fortsat vil holde udbuddet af olie nede for at undgå faldende oliepris.



Opec kaldes sammen med ikke-tilknyttede producenter såsom Rusland for Opec+. Gruppen har siden starten af året begrænset olieudbuddet i et forsøg på at skabe bedre balance i markedet og stabilisere oliepriserne.



Opec+ skal mødes i løbet af juni eller i starten af juli for at beslutte, hvorvidt landene i fællesskab skal fortsætte den procedure resten af året.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster onsdag morgen 61,43 dollar mod 62,20 dollar tirsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 52,44 dollar mod 53,40 dollar tirsdag eftermiddag.



Onsdag morgen stiger prisen på guld, hvor en troy ounce guld koster 1332,34 dollar mod 1326,17 dollar tirsdag eftermiddag, mens kobberprisen falder, og onsdag morgen koster et ton 5883 dollar mod 5891 dollar tirsdag eftermiddag.



