Valuta: Dollar svæver omkring 11-ugers lavpunkt

Dollar svæver onsdag morgen omkring et 11-ugers lavpunkt, tynget af formodninger om at den amerikanske centralbank, Federal Reserve, kunne sænken renten inden for de kommende måneder.



Det skriver nyhedsbureauet Reuters.



"Markedet har i en betydelig grad priset en rentesænkning af Fed ind. Så markedet venter på næste Fed-møde som en chance for at se, hvor meget og for hvor længe den (centralbanken, red.) er klar til at lempe sin politik," siger Shinichiro Kadota, seniorstrateg hos Barclays i Tokyo, til nyhedsbureauet.



Federal Reserve afholder sit næste møde 18. og 19. juni.



Onsdag morgen ligger den europæiske fællesvaluta, euro, stabilt. Valutaen har været ringe påvirket af, at den amerikanske præsident, Donald Trump, har anklaget Europa for at devaluere euroen, som er blevet styrket med lige godt 1,4 pct. over for dollar siden denne måneds begyndelse.



Euro koster onsdag morgen 1,1332 dollar og 122,91 yen, mens en dollar står i 108,46 yen. Tirsdag ved 17-tiden kostede en euro 1,1315 dollar og 122,85 yen, mens en dollar kostede 108,58 yen.



/ritzau/FINANS