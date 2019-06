Asien: Let negativ undertone i Asien efter fald på Wall Street

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 0,0 Topix -0,1 Hongkongs Hang Seng -1,6 China Shanghai Composite -0,6 China CSI 300 -0,8 Taiwan Taiex -0,1 Sydkoreas Kospi -0,2 Indiens BSE Sensex -0,4 Singapores STI +0,2 Sydney ASX 200 +0,1

Der er en let negativ undertone i de asiatiske aktiemarkeder onsdag, efter at de ledende indeks på Wall Street tirsdag noterede deres første tilbagegang i seks handelsdage.Indeksfaldene i USA var imidlertid små, og på de fleste asiatiske børser er tilbagegangen onsdag heller ikke voldsom. I Japan bakker Topix-indekset eksempelvis blot 0,1 pct., mens det ligeledes japanske Nikkei 225-indeks ligger stort set fladt.I forhold til MSCI's bredeste indeks for aktiemarkederne i Asien/Stillehavet uden for Japan er der onsdag tale om et fald på 0,5 pct.Ifølge Bloomberg News er det de fortsatte usikkerheder omkring handelskonflikten mellem USA og Kina, der gør flere investorer nervøse.Den amerikanske præsident, Donald Trump, har heller ikke hjulpet på nervøsiteten ved at sige, at han ikke vil indgå en aftale med Kina, hvis ikke landet er villig til at følge de vilkår, der blev præsenteret fra amerikanerne tidligere på året, men som dengang fik forhandlingerne mellem de to lande til at bryde sammen.I Kina er indeksfaldene en smule større end i Japan, da Shanghai Composite-indekset falder 0,6 pct., samtidig med at CSI 300-indekset går tilbage med 0,8 pct. I Hong Kong ryger Hang Seng-indekset ned med 1,6 pct.På de øvrige asiatiske aktiemarkeder er der en lille solskinshistorie omkring det australske ASX-200-indeks, da det går imod den generelle trend og stiger 0,1 pct. Lige så godt går det ikke i Taiwan, hvor Taiex-indekset falder 0,1 pct., og i Sydkorea må det førende indeks, Kospi, notere en tilbagegang på 0,2 pct.Indeksværdi klokken 06.20./ritzau/FINANS