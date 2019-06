Valuta: USA's U-vending sender yen lidt ned mod dollar

Relateret indhold Artikler

Der er kun sket små forskydninger blandt de store valutaer tirsdag morgen, hvor markedsdeltagerne har taget godt imod USA's beslutning om at sløjfe et toldindgreb mod Mexico, der til gengæld har lovet at forsøge at dæmme op for immigranter, der ønsker at komme ind i USA.



Tolden på 5 pct. på mexicanske varer skulle være indført mandag, men blev sløjfet i 11. time.



Yen, der er blevet brugt som sikker havn under USA's toldkrig med Mexico og Kina, svækkes marginalt til 108,60 yen per dollar fra krydskurs 108,49 mandag klokken 17.



Den lille styrkelse af dollar skal blandt andet ses i lyset af let stigende amerikanske renter og små aktiestigninger som følge af lettelse over, at Mexico lykkedes med at afværge det amerikanske toldindgreb, skriver Reuters.



Over for euro er der dog ikke megen bevægelse at spore for dollar, idet en enhed af den fælles valuta ligger stort set uændret i 1,1314 dollar mod 1,1316 dollar mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS