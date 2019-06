Aktier: Lettelse i Asien oven på afblæst amerikansk Mexico-told

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,3 Topix +0,5 Hongkongs Hang Seng +0,8 China Shanghai Composite +1,9 China CSI 300 +2,3 Taiwan Taiex +0,4 Sydkoreas Kospi +0,3 Indiens BSE Sensex +0,0 Singapores STI +0,5 Sydney ASX 200 +1,2

Der er lettelse på de asiatiske markeder tirsdag, hvor de kinesiske aktier fører an i en generel stigning, efter at USA har besluttet ikke at indføre told på mexicanske varer, da de to lande er blevet enige om en aftale, der skal bekæmpe illegal migration fra Centralamerika.Det opmuntrer ifølge Reuters investorerne, til trods for at den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, har advaret om, at USA stadig kan indføre told, hvis der ikke sker nok fremskridt i indsatsen for at dæmme op for den illegale migration."Løftet fra handelsudviklingen mellem USA og Kina vil sandsynligvis kun være midlertidigt for markederne, da det større problem mellem USA og Kina fortsat ikke er løst," siger Masahiro Ichikawa, seniorstrateg hos Sumitomo Mitsui DS Asset Management, til nyhedsbureauet."Nervøsitet vil herske i markedet indtil G20-mødet. Og der er ingen garanti for, at situationen vil forbedres, selv om lederne fra USA og Kina mødes til mødet," lyder det fra seniorstrategen.Den amerikanske præsident, Donald Trump, sagde mandag, at han var klar til at forhøje toldsatserne på kinesiske varer, hvis der ikke sker fremskridt i forhandlingerne med den kinesiske ditto, Xi Jinping, ved G20-topmødet.Trump har gentagne gange sagt, at han forventer at mødes med Jinping ved mødet, der afholdes 28. og 29. juni i Osaka, Japan. Kina mangler stadig at bekræfte et sådant møde.Det toneangivende japanske indeks, Nikkei 225, er på vej mod en stigning på 0,3 pct., mens Topix-indekset, også i Tokyo, ligger til et plus på 0,5 pct.Det australske ASX-200-indeks stiger med 1,2 pct. I Taiwan er Taiex-indekset i plus med 0,4 pct., og det førende indeks i Sydkorea, Kospi, stiger 0,3 pct.Shanghai Composite og CSI 300 oplever en fremgang på henholdsvis 1,9 og 2,3 pct.Hang Seng i Hongkong ligger til et plus på 0,8 pct.Indeksværdi klokken 06.20./ritzau/FINANS