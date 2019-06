De internationale valutamarkeder sidestepper fredag morgen, hvor markedsdeltagerne forholder sig yderst afventende på grund af fredag eftermiddags amerikanske arbejdsmarkedsrapport.



Onsdag viste forløberen for rapportens vigtige jobskabelse, ADP-rapporten over det private arbejdsmarked, en yderst skuffende udvikling, idet blot 27.000 job blev skab i maj mod de ventede 187.000.



Det har rettet søgelyset mod dagens amerikanske "non-farm payrolls", der dækker over hele jobskabelsen uden for landbruget.



En afmatning på det amerikanske arbejdsmarked kan være dråben, der får Federal Reserve til at trække nødbremsen og alvorligt overveje en forebyggende rentenedsættelse.



- ADP-rapporten var uventet, så det er svært at vide, hvad man kan forvente sig af de amerikanske jobdata, siger seniorvalutastrateg Yukio Ishizuki fra Daiwa Securities i Tokyo til Reuters.



Analytikerne estimerer en jobskabelse på 175.000 i maj efter en stigning på 263.000 i april.



Markedet har indregnet en sandsynlighed på mere end 50 pct. for en rentenedsættelse på 25 basispoint i slutningen af juli og yderligere en reduktion inden årets udgang, ifølge CME's FedWatch.





EURO SIVER MARGINALT



Den fælleseuropæiske valuta, euro, siver en anelse oven på gårsdagens styrkelse, da markederne havde positioneret sig til en mere tilbageholdende indstilling hos Den Europæiske Centralbank, ECB, og forventet en større anerkendelse fra centralbanken af den svage økonomiske vækst i eurozonen.



- Jeg vurderer, at ECB's holdning var ret blød, da den fremadrettede indikation var uændret, men markedet håbede, at banken ville være endnu mere tilbageholdende, siger Yukio Ishizuki.



HANDELSKONFLIKTER LURER



Tilbage står USA's handelskonflikter med Kina, EU og Mexico.



USA's præsident, Donald Trump, sagde torsdag, at han vil beslutte, om han vil gennemføre truslen med at øge Kina-takster til mindst 300 mia. dollar efter G20-mødet sidst i måneden.



Pund koster fredag morgen 1,2695 dollar mod 1,2715 dollar torsdag eftermiddag.



Euro står fredag morgen i 1,1270 dollar mod 1,1285 dollar torsdag eftermiddag. Dollar koster fredag morgen 108,50 yen mod 108,20 yen torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS