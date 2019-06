Investorerne på de asiatiske aktiemarkeder følger i deres amerikanske kollegers fodspor med små plusser fredag morgen.Meldinger om udskydelse af yderligere told fra USA i retning af Mexico og Kina lægger en overordnet positiv tendens, mens investorerne afventer dagens vigtige data for jobskabelsen på det amerikanske arbejdsmarked. - De asiatiske markeder ser ud til at følge efter USA med moderate stigninger, da bekymringerne om samhandlen er gået et gear ned i torsdagens handelssession. Opmærksomheden er nu fokuseret på fredagens amerikanske arbejdsmarkedsrapport, siger markedsstrateg Jingyi Pan fra IG i Singapore til AP.MSCI's bredeste indeks for aktiemarkederne i Asien/Stillehavet uden for Japan stiger 0,1 pct.I Tokyo øger det toneangivende japanske indeks, Nikkei 225, med 0,6 pct., mens det bredere Topix-indeks stiger 0,4 pct.Aktiebørserne på det kinesiske fastland og i Hongkong samt Taiwan er lukket for Tuen Ng Festival.Blandt de øvrige markeder stiger Seouls Kospi-indeks 0,4 pct., og Singapores Strait Times-indeks øger ligeledes 0,4 pct.Sydneys ASX-indeks slutter dagen med et plus på 0,6 pct.De store amerikanske aktiefutures ligger med stigninger på 0,1-0,2 pct.