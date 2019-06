Oliepriserne stiger fredag morgen, efter at de tidligere på ugen ramte det laveste niveau i fem måneder. Priserne løftes af en mulig udsættelse af USA's importafgifter på mexikanske varer samt tegn fra Opec og ikke-medlemslande på, at olieproduktionsreduktionerne forlænges.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 62,51 dollar mod 60,56 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 53,31 dollar mod 51,52 dollar torsdag eftermiddag.



Oliepriserne steg torsdag ifølge Reuters efter at have ramt det laveste niveau i fem måneder på nyheder fra Bloomberg News om, at USA overvejer at udsætte importafgifterne på mexikanske varer, mens regeringerne forhandler.



- Efter at priserne røg helt i bund denne uge, og olien muligvis oversælges, vil handlere altid være prædisponerede til at købe med mulighed for profit inden weekenden, skriver Stephen Innes, der er partner i Vanguard Markets, ifølge Reuters.



Forventningerne til oliepriserne forbliver ifølge Reuters uklare, hvor de på den ene side presses ned af bekymringer om en opbremsning i den globale økonomi samt fortsat stigende amerikanske olielagre.



På den anden side understøttes priserne ifølge Reuters af produktionsnedskæringer fra Organisation af Olieeksporterende Lande, Opec, samt ikke-medlemslande som Rusland foruden USA's sanktioner mod Iran og Venezuelas olieeksport, der ligeledes har tynget på udbuddet.



Ruslands præsident, Vladimir Putin, sagde torsdag ifølge Reuters, at Rusland er uenig med Opec om, hvad der udgør en rimelig oliepris, og at den russiske regering vil tage en beslutning om olieproduktionen i løbet af de kommende uger.



Fredag morgen falder prisen på guld, hvor en troy ounce guld koster 1333,32 dollar mod 1335,76 dollar torsdag eftermiddag, mens kobberprisen stiger og fredag morgen koster 5863 dollar mod 5839 dollar torsdag eftermiddag.



