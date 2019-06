Aktier: Tvivlende investorer bag blandet udvikling i Asien

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,2 Topix -0,1 Hongkongs Hang Seng +0,2 China Shanghai Composite -0,4 China CSI 300 -0,2 Taiwan Taiex -0,7 Sydkoreas Kospi Lukket Indiens BSE Sensex -0,1 Singapores STI -0,2 Sydney ASX 200 +0,6

Investorerne på de asiatiske aktiemarkeder har svært ved at finde fælles fodslag torsdag, hvor frygten for, at USA's handel med Mexico yderligere vil presse den globale vækst, bliver delvist modvirket af forventninger om, at centralbankerne vil reagere med ny stimulans."Vi tror, at markederne indregner præsident Trumps trusler på både handels- og indvandringsspørgsmål i deres risikovurdering. Vi vurderer, at de nyligt implementerede højere takster på kinesiske produkter vil koste amerikansk økonomi omkring 0,3 pct. point af BNP, og de mexicanske takster kan fordoble vores estimat, hvis de når op på 25 pct.," siger cheføkonom Libby Cantrill fra Pimco til Reuters.MSCI's bredeste indeks for aktiemarkederne i Asien/Stillehavet uden for Japan ligger så godt som uændret.I Tokyo stiger det toneangivende japanske indeks, Nikkei 225, med 0,2 pct., mens det bredere Topix-indeks viger 0,1 pct.På det kinesiske fastland er udviklingen mere negativ. Shanghai Composite-indekset falder 0,4 pct., og CSI 300-indekset dropper 0,2 pct.Hongkongs Hang Seng-indeks handles samtidig med en stigning på 0,2 pct.De store amerikanske aktiefutures ligger med små udsving tæt på nul.Indeksværdi klokken 05.50./ritzau/FINANS