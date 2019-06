Valuta: Dollar får comeback grundet rentehop

Amerikanske dollar får onsdag et mindre comeback efter en markant svækkelse grundlovsdag, hvor endnu et markant dyk i de amerikanske renter sendte den amerikanske valuta i torvene.



Udtalelser tirsdag fra den amerikanske centralbankchef, Jerome Powell, om, at Federal Reserve vil holde et vågent øje med konsekvenserne af de stigende uenigheder mellem USA og landets største samhandelspartnere, Kina, EU og Mexico, samt især at banken vil agere på "passende vis" over for den udvikling, sendte T-bond-renterne i spin.



Meldingen blev tolket som et signal om en mulighed for en rentesænkning, og den kom blot dagen efter, at chefen for Federal Reserves afdeling i St. Louis, James Bullard, påpegede, at en forebyggende rentesænkning snart kan komme på tale for at øge inflationen og tegne en forsikring for den økonomiske vækst.



Grundlovsdag fik markedet yderligere indikationer om rentereduktioner, da den private jobrapport fra ADP viste en kraftig og stærkt overraskende forringelse af jobskabelsen.



ADP's beskæftigelsesrapport over det private amerikanske jobmarked viste en stigning på blot 27.000 job i maj, hvilket var klart ringere end ventet. Økonomerne havde estimeret en stigning på 185.000 job efter en jobskabelse på 271.000 i marts.



Den tiårige T-bond-rente faldt til 2,07 pct. og den toårige til 1,77 pct., inden markedet fokuserede på, at billigere penge sandsynligvis medfører stigende aktiekurser.



Den efterfølgende fordampning af risiko-aversionen sendte da også "sikre" investeringer delvist i skammekrogen, mens aktierne fik et lempelses-deja vu med stigninger i størrelsesordenen 3 pct. tirsdag og onsdag.



Samtidig lurer problematikken omkring Mexico og nye amerikanske tariffer i baggrunden, selv om markedet skeler til, at meldinger fra højtstående kilder peger på, at det måske alligevel ikke er nært forestående.



Mexicanske embedsmænd fører forhandlinger med amerikanske kolleger i Washington i disse dage med henblik på at afværge nye tariffer på mexicanske varer i næste uge.



"Dollar steg tidligere mod yen på spekulationer om, at forhandlingerne mellem USA og Mexico vil give positive resultater, men faldt lidt tilbage på overskrifter om, at en aftale ikke var nået," sagde Shinichiro Kadota, senior strateg ved Barclays i Tokyo.



Pund koster torsdag morgen 1,2685 dollar mod 1,2730 dollar onsdag eftermiddag.



Euro koster torsdag morgen 1,1225 dollar mod 1,1265 dollar onsdag eftermiddag, mens dollar torsdag morgen står i 108,25 yen mod 107,95 yen onsdag.



/ritzau/FINANS