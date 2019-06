Råvarer: Oliepriserne presses fortsat af økonomisk nedgang

Oliepriserne presses fortsat tirsdag af økonomisk nedgang, som er begyndt at påvirke brændstofforbruget.



Men ifølge Reuters blev bekymringerne modvirket lidt af Saudi-Arabiens oplysninger om, at landet sammen med andre olieproducerende lande ser ud til at forlænge nedskæringerne i olieforsyningen.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 61,04 dollar mod 61,94 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 53,16 dollar mod 53,84 dollar mandag eftermiddag.



Oliepriserne ligger omkring 20 pct. under deres højeste niveau i 2019, som de nåede i april.



Faldet i priserne skyldes, at handlere sælger ud af olie-futures midt i voksende bekymringer om udsigten for den globale økonomi.



Den saudiarabiske energiminister, Khalid al-Falih, oplyste i mandags, at der var en voksende enighed blandt olieproducenter om at fortsætte med at holde markedet stabilt i anden halvdel af året.



Organisationen af Olieeksporterende Lande, Opec, sammen med blandt andet Rusland har begrænset olieudbuddet siden starten af året for at holde priserne oppe.



Gruppen af de olieeksporterende lande skal mødes senere på måneden eller i starten af juli for at diskutere, om de skal fortsætte disse begrænsninger.



Tirsdag morgen koster en troy ounce guld 1322,57 dollar mod 1319,95 dollar mandag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber tirsdag morgen 5854 dollar mod 5868 dollar mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS