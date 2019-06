Aktier: Ny dag i rødt i Asien - men dybden af farven aftager

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,1 Topix -0,2 Hongkongs Hang Seng -0,4 China Shanghai Composite -0,8 China CSI 300 -0,8 Taiwan Taiex -0,4 Sydkoreas Kospi +0,3 Indiens BSE Sensex -0,2 Singapores STI +0,4 Sydney ASX 200 -0,1

Investorerne på de asiatiske aktiemarkeder har igen fat i den røde farve, men den dybrøde farve fra mandag er afbleget en del.Dermed følger de asiatiske aktier udviklingen på Wall Street, da mandag blev påvirket af svage økonomiske indikatorer og den intensiverende handelskrig mellem Kina og USA.Kommentarer fra Federal Reserve mandag har øget forventningerne til, at den amerikanske centralbank har bevæget sig tættere på en rentenedsættelse."Medmindre der sker noget markant som en rentenedsættelse fra Federal Reserve, mere stimulans fra Kina eller fra Den Europæiske Centralbank senere på ugen, vil aktiekurserne og obligationsrenterne fortsætte med at falde," siger markedsstrateg Greg McKenna fra McKenna Macro i Sydney til Reuters.MSCI's bredeste indeks for aktiemarkederne i Asien/Stillehavet udenfor Japan falder 0,3 pct.I Tokyo er markedet tæt på balance efter den lange nedtur og styrkelsen af den japanske yen. Det toneangivende japanske indeks, Nikkei 225, falder 0,1 pct., og det bredere Topix-indeks dropper 0,2 pct.I Kina er investorerne mere negative. Shanghai Composite-indekset falder 0,8 pct., og også CSI 300-indekset dropper 0,8 pct.Hongkongs Hang Seng-indeks ligger samtidig med et minus på 0,4 pct.De store amerikanske aktiefutures svinger mellem minus 0,1 pct. og plus 0,1 pct.Indeksværdi klokken 05.35./ritzau/FINANS