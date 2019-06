Valuta: Dollar presses af stigende risikoaversion og faldende renter

Den amerikanske dollar presses i baggrunden på valutamarkedet tirsdag morgen, hvor kraftige fald i de amerikanske renter vægter i markedet efter en uge med storudsalg i aktiemarkedet og udpræget risikoaversion.



Den amerikanske benchmarkrente for de tiårige statsobligationer er faldet til det laveste niveau, siden Donald Trump blev valgt til præsident, og er nu tæt på 2 pct. tærsklen.



Rentefaldet kommer som reaktion på de eskalerende handelsspændinger, der fik yderligere tyngde, da præsident Trump sent torsdag i sidste uge overraskede markedet med nye tariffer på import fra Mexico og samtidig kædede handelstariffer sammen med ulovlig indvandring over USA's sydlige grænse.



Mexico-tarifferne lyder på 5 pct. fra 10. juni, som vil stige støt til 25 pct., indtil den ulovlige indvandring over den sydlige grænse er blevet stoppet.



Udviklingen har fået topchefen i Federal Reserves afdeling i St. Louis, James Bullard, til at argumentere for, at en rentenedsættelse "snart kan være berettiget" på grund af den stigende risiko for den økonomisk vækst som følge af de globale handelsspændinger samt den til stadighed svage amerikanske inflation.



"Dollar er endda svækket mod en valuta som euro. Markedsdeltagerne har fundet incitament til endelig at dække spekulative europositioner på det kraftige fald i de amerikanske renter," siger seniorvalutastrateg Yukio Ishizuki fra Daiwa Securities i Tokyo til Reuters.



Dollar har ellers været en faktor i søgningen efter sikre placeringer, men incitamentet er aftagende, da det uventede hurtige drop i de amerikanske renter er blevet for stort til at blive ignoreret.



Også det britiske pund er kommet sig en anelse efter en fem måneders lang nedtur i kølvandet af de kaotiske forhold omkring brexit, der har kostet premierminister Theresa May posten som regeringsleder.



Nu tynges pund i stedet af frygten for, at Storbritannien vælger en euroskeptisk premierminister, der indtager en hård brexit-linje.



Pund koster tirsdag morgen 1,2670 dollar mod 1,2635 dollar mandag eftermiddag.



Euro koster tirsdag morgen 1,1255 dollar mod 1,1200 dollar mandag eftermiddag, og dollar koster 107,95 yen mod 108,30 yen mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS