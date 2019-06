Råvarer: Amerikanske told-trusler tvinger oliepriserne ned

Relateret indhold Artikler

Priserne på den europæiske referenceolie, Brent, og den amerikanske WTI-olie fortsætter mandag morgen sidste uges fald, der i høj grad kan tilskrives efterspørgselsbekymringer i kølvandet på nye toldtrusler fra den amerikanske præsident, Donald Trump.



Det skriver Reuters.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 61,40 dollar mod 63,63 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 53,21 dollar mod 55,11 dollar fredag eftermiddag.



I maj faldt oliepriserne samlet mere end 10 pct. - det største månedlige fald i et halvt år.



Donald Trump forsikrede torsdag verden om, at han vil pålægge Mexico en række nye toldsatser, hvis ikke den illegale immigration fra landet til USA ophører.



"Oliepriserne faldt oven på friske handelsbekymringer, efter at Donald Trump fyrede op under handelsspændingerne ved at true med importtold på Mexico, der er en af USA's største handelspartnere og en vigtig udbyder af råolie," siger Mithun Fernando, der er investeringsanalytiker hos Rivkin Securities.



Planen er ifølge Reuters, at der pålægges en toldsats på mexicansk import på 5 pct. fra den 10. juni. Herefter vil satsen øges hver måned op til 25 pct. den 1. oktober.



Oliepriserne understøttes dog fortsat af en høj amerikansk produktion, som har løftet landets olielagre til 476,5 mio. tønder - svarende til en stigning på 8,4 pct. siden årets begyndelse.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber mandag morgen 5841 dollar mod 5843 dollar fredag eftermiddag.



En troy ounce guld handles samtidig til 1312,09 dollar mod 1302,56 fredag eftermiddag.



