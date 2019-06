Valuta: Trump-trusler om Mexico-tariffer pumper yen op

Relateret indhold Artikler

Investorerne på valutamarkedet starter ugen med at styrke japanske yen markant.



Den japanske valuta får kraftig medvind af den accelererende tarifstrid, der igen har baggrund i den amerikanske præsident Donald Trumps kontroversielle brug af import-told.



Trumps hårdnakkede holdning til tariffer er nu udvidet til lande uden for Kina, efter at han sent torsdag åbnede en ny front ved overraskende at fremsætte trusler om at indføre takster på al import fra Mexico.



Og det er ikke mere blot ubalance i samhandlen, der bruges som argument, idet tarifferne nu er kædet sammen med ulovlig indvandring over USA's sydlige grænse.



Mexico-tarifferne lyder på 5 pct. fra 10. juni, som vil stige støt til 25 pct., indtil den ulovlige indvandring over den sydlige grænse et blevet stoppet.



Donald Trumps brug af samhandel som et våben i et nationalt sikkerhedsspørgsmål øger frygten for en global vækstnedgang og har katalyseret en markant kapitalstrøm mod sikre værdipapirer som statsobligationer og sikre valutaer som yen og schweizerfranc.



"De mexicanske nyhedsvinkel er ret markant. Ingen ventede, at det ville blive på samme højde som med Kina. Mexico er en stor handelspartner for USA," siger valutachef Chris Weston fra Pepperstone i Melbourne til Reuters.



Stridighederne har sendt yen til 108,15 yen per dollar mod 108,60 yen fredag eftermiddag og 109,45 yen onsdag inden Kristi himmelfartsdag.



Samtidig er schweizerfranc styrket til 0,9977 franc per dollar fra 1,0080 franc inden Trumps mexikanske tarif-tweet.



I Europa vil markedsdeltagerne holde skarpt øje med udviklingen, da Donald Trump kommer på officielt besøg i Storbritannien senere mandag. Og med sig i bagagen er sandsynligvis krav til de europæiske samhandelspartnere.



Kravene har allerede sat sindene i kog i Storbritannien, efter at den amerikanske ambassadør i landet har sagt, at det britiske sundhedssystem, NHS, bør indgå i fremtidige forhandlinger om handel.



Pund koster mandag morgen 1,2650 dollar mod 1,2620 dollar fredag eftermiddag og 1,2625 dollar onsdag før Kristi himmelfartsdag.



Euro koster mandag morgen 1,1185 dollar mod 1,1170 dollar fredag og 1,1130 dollar inden Kristi himmelfartsdag.



/ritzau/FINANS