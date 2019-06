Aktier: Kursfald i Asien fra morgenstunden på frygt for global recession

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -1,1 Topix -1,0 Hongkongs Hang Seng -0,4 China Shanghai Composite -0,5 China CSI 300 -0,2 Taiwan Taiex -0,1 Sydkoreas Kospi +0,9 Indiens BSE Sensex +0,2 Singapores STI -0,1 Sydney ASX 200 -0,9

Investorerne på de asiatiske aktiemarkeder maler med rødt fra ugens start.Kraftige kursfald fredag på Wall Street bliver fulgt op af nye drop i futuresmarkedet mandag, hvor investorerne fortsætter flugten fra risiko til sikkerhed i form af udsalg af aktier og storindkøb af obligationer, oven på den amerikanske præsident Donald Trumps seneste åbning af en ny front i den globale handelskrig - denne gang med Mexico som modpart.Frygten for, at en global recession rammer i midten af næste år, hvis USA lægger nye toldsatser på Kina og Mexico, er i centrum."Truslerne mod den globale vækst synes at være kommet for at blive, og markederne synes at være overbevist om, at den nye normal vil være konstante handelsforhandlinger rundt om i hele verden. I stedet for at fokusere på en handelsaftale ad gangen har USA overspillet sin dominerende rolle og ser nu sårbar ud, da der kun færdiggøres midlertidige løsninger," siger markedsanalytiker Edward Moya fra Oanda til AFP.I Tokyo bliver udsigterne suppleret af en markant styrkelse af den japanske yen. Det toneangivende japanske indeks, Nikkei 225, falder 1,1 pct., og det bredere Topix-indeks dropper 1,0 pct.I Kina er investorerne knap så negative. Shanghai Composite-indekset falder 0,5 pct., og CSI 300-indekset dropper 0,2 pct.Hongkongs Hang Seng-indeks ligger samtidig med et minus på 0,4 pct.De store amerikanske aktiefutures falder 0,6-0,7 pct.Indeksværdi klokken 05.35./ritzau/FINANS