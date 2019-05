Råvarer: Olieprisen op og ned igen efter oversvømmelse i USA

Relateret indhold Artikler

Prisen på amerikansk olie steg omkring 1 pct. tirsdag efter oversvømmelse i Midtvesten af USA, der begrænsede olietransport fra USA's centrale olielager i Cushing, Oklahoma, skriver Reuters.



Men siden har olieprisen stabiliseret sig med faldende tendens.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster onsdag morgen 69,64 dollar mod 69,68 dollar tirsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 58,51 dollar mod 58,76 dollar tirsdag eftermiddag.



"Oversvømmelsen ser ud til at have påvirket olielagrene i USA og bremset transport fra lageret i Cushing langsommere," siger Phillip Streible, der er markedsstrateg i RJO Futures i Chicago til Reuters.



Efterfølgende er priserne faldet igen på grund af frygt for økonomisk nedgang samtidig med forventninger om, at Organisationen af Olieeksporterende Lande, Opec, og ikke-medlemslande vil forlænge deres seks måneders aftale for at hæmme produktionen.



Opec+, som inkluderer Rusland og andre ikke-medlemmer, skal den 25-26. juni afholde et møde for at diskutere udbudspolitikken.



Onsdag morgen koster en troy ounce guld 1279,99 dollar mod 1278,85 dollar tirsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber onsdag morgen 5942 dollar mod 5966 dollar tirsdag eftermiddag.



