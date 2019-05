Valuta: Dollarstyrke fastholdes trods faldende renter

Den amerikanske dollar fastholder styrken trods faldende renter onsdag i kølvandet af stigende frygt for en langvarig og yderligere eskalerende handelskonflikt mellem Kina og USA.



"Det ser ud til, at der har været en reel stigning i de amerikanske statsobligationskurser. Vi kommer formodentlig til se en vis afsmitning i valutamarkedet i løbet af de næste par handelssessioner," siger chefhandler Nick Twidale fra Rakuten Securities Australia i Sydney til Reuters.



Den tiårige amerikanske statsobligation har været udsat for storindkøb over den seneste uge, mens renten samtidig er presset ned med næsten 20 basispoint til 2,24 pct.



En svækkelse af den fælleseuropæiske euro bidrager også til at støtte dollar, da analytikere igen har advaret om risiciene for den fælles valuta grundet usikkerhed om eurozonens økonomi og hele EU-blokkens politiske fremtid.



Usikkerheden om processen med at udfylde en række EU top-stillinger lige fra formand for Europa-Kommissionen til topchef i Den Europæiske Centralbank trækker ned.



"Baggrunden, for at vi har set euro svækkes, er, at især eurozonen er truet af handelsproblemer. Oveni har vi EU-valget, så der er en masse politisk ustabilitet i Europa. Det lægger pres på valutaen," siger Nick Twidale.



Den italienske vicepremierminister, Matteo Salvini, hvis højreorienterede parti var en af Europa-Parlamentsvalgets store sejrherrer, har sagt, at EU-Kommissionen vil straffe Italien med en bøde på omkring 3 mia. euro for at bryde EU's budgetregler.



Og mens politikerne diskuterer taburetter på det europæiske kontinentet, er de britiske politikere i fuld gang med en mudderkamp af hidtil usete dimensioner.



De konservative er ved at splitte partiet fuldstændigt grundet magtkamp om premierministerposten og brexit med eller uden aftale, mens Labours egne topfolk vedgår at have stemt på andre partier end Labour ved EU-valget for at være sikre på at imødegå muligheden for et brexit uden aftale. Det har ført til, at en tidligere toppolitiker er blevet smidt ud af partiet, mens andre tidligere Labour-kabinetsministre nu åbent erkender samme forhold.



Pund koster onsdag morgen 1,2655 dollar mod 1,2675 dollar tirsdag eftermiddag.



Euro koster onsdag morgen 1,1160 dollar mod 1,1175 dollar tirsdag eftermiddag, og dollar koster 109,35 yen mod 109,60 yen tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS