Aktier: Asiatiske bekymringer maler markedet rødt

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -1,2 Topix -1,0 Hongkongs Hang Seng -0,4 China Shanghai Composite -0,1 China CSI 300 -0,5 Taiwan Taiex -0,2 Sydkoreas Kospi -1,41 Indiens BSE Sensex -0,1 Singapores STI -0,3 Sydney ASX 200 -0,8

Investorerne på de asiatiske aktiemarkeder har trukket den røde farve frem i lyset.Markante fald i renterne sender en sur stemning gennem markederne, mens voksende bekymringer om den globale vækst på grund af handelsspændinger mellem Washington og Beijing præger investorlysten."Det jeg ser konsekvent, er, at når rentekurven bliver invers, så kommer der centralbank-lempelser. Så spørgsmålet omkring en recession er, om Federal Reserve vil lette nok til at undgå den.""Min opfattelse af, hvad der foregår i øjeblikket, er, at de amerikanske økonomiske data ser blege ud, og markedet begynder at indikere, at en rentenedsættelse kommer i sidste ende," siger porteføljeforvalter Chris Rands fra Nikko Asset Management i Sydney til Reuters.MSCI's bredeste indeks for aktiemarkederne i Asien/Stillehavet uden for Japan falder 0,5 pct.I Tokyo bliver udsigterne suppleret af en styrkelse af den japanske yen. Det toneangivende japanske indeks, Nikkei 225, falder 1,2 pct., og det bredere Topix-indeks dropper 1,0 pct.I Kina er investorerne knap så negative. Shanghai Composite-indekset falder 0,1 pct., og CSI 300-indekset dropper 0,15pct.Hongkongs Hang Seng-indeks ligger samtidig med et minus på 0,4 pct.De store amerikanske aktiefutures falder 0,3-0,6 pct.Indeksværdi klokken 05.35./ritzau/FINANS