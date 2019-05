Råvarer: Brent løftet over 70 dollar af nedskæringer og sanktioner

Relateret indhold Artikler

Oliepriserne har konsolideret sig tirsdag morgen, hvor prisen på den europæiske referenceolie, Brent, holder sig over de 70 dollar for en tønde, som den nåede op på mandag aften.



USA's sanktioner mod Iran og Venezuelas brændstofeksport samt produktionsnedskæringer hos Organisationen af Olieeksporterende Lande, Opec, understøtter prisudviklingen, da det opvejer bekymringer om udviklingen i verdensøkonomien.



Det skriver Reuters.



En tønde Brent koster tirsdag morgen 70,04 dollar mod 69,35 dollar mandag eftermiddag - og lige over 70 dollar mandag aften. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 59,11 dollar mod 58,59 dollar mandag eftermiddag.



Opec samt ikke-medlemslande som Rusland ventes ifølge Reuters at mødes 25.-26. juni for at diskutere den fremadrettede produktionspolitik.



"Forhold på udbudssiden er igen i fokus - med stærke stigninger i oliepriserne," skriver ANZ Bank ifølge Reuters.



Oliepriserne understøttes ligeledes af de amerikanske sanktioner mod Iran og Venezuelas brændstofeksport. ANZ Bank skriver ifølge Reuters, at den iranske eksport fortsat lider under de amerikanske sanktioner. Desuden ventes Opec at forlænge de igangværende produktionsnedskæringer.



Samtidig forholder markederne sig ifølge Reuters forsigtige af frygt for en økonomisk opbremsning som resultat af den igangværende handelskrig mellem USA og Kina, der ligeledes ventes af ramme brændstofforbruget.



Jeffrey Halley, der er seniormarkedsanalytiker i Oanda, siger til Reuters, at "oliens opsving er skrøbeligt".



På andre dele af råvaremarkedet ses en uensartet udvikling tirsdag, hvor guldprisen er faldet, mens kobberprisen stiger.



Tirsdag morgen koster en troy ounce guld 1283,27 dollar mod 1285,27 dollar mandag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber tirsdag morgen 5992,50 dollar mod 5967 dollar mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS