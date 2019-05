Valuta: Stærk dollar i stabilt marked

Relateret indhold Artikler

Der er stabilitet på valutamarkedet tirsdag morgen, hvor den amerikanske dollar ligger med en marginal styrkelse, mens investorerne venter på flere katalysatorer efter EU-parlamentsvalget.



Japanske yen holder skansen, efter at USA's præsident, Donald Trump, der er på officielt besøg i Japan, igen har lagt pres på Tokyo for at reducere det store japanske handelsoverskud over for USA.



Trump sagde på en nyhedskonference med den japanske premierminister, Shinzo Abe, mandag, at han ønskede, at eksporten til Japan bliver mere fair gennem fjernelse af handelshindringer.



Men de fleste valutakryds forbliver så godt som uændrede, da aktiviteten natten over har været så godt som ikke eksisterende, på grund af at de finansielle markeder i både USA og Storbritannien var lukket mandag.



Fra EU er der meldinger om, at Europa-Kommissionen sandsynligvis vil indlede disciplinære skridt mod Italien fra 5. juni på grund af den stigende italienske gæld og de strukturelle underskud, der bryder EU's regler.



Det modvirker mandagens positive euro-strømninger fra EU-valget, hvor de proeuropæiske partiers greb om EU-Parlamentet blev fastholdt, selvom visse euroskeptiske fraktioner opnåede stor fremgang.



"Det betyder en polarisering af Europa-Parlamentet, som er en form for repræsentativt for den overordnede europæiske politiske situation. Det vil i det store og hele være negativt for euro," vurderer chefstrateg Masafumi Yamamoto fra Mizuho Securities i Tokyo til Reuters.



Chefstrategen peger på, at meldingerne om eventuelle disciplinære skridt mod Italien over statsgælden svækker den fælles valuta, selv om markedsreaktionen har været begrænset på grund af den lange weekend i USA og Storbritannien.



Pund har det svært efter det svigende nederlag til de konservative i EU-valget, hvor de mistede 85 pct. af pladserne i EU-Parlamentet.



Det har bragt partiet i oprør og banet vejen for en eventuel hård euro-modstander a la Boris Johnson som næste premierminister, mens Nigel Farage og hans Brexit Party tror på at kunne vinde et flertal ved et eventuelt parlamentsvalg i Storbritannien.



Pund koster tirsdag morgen 1,2670 dollar mod 1,2675 dollar mandag eftermiddag.



Euro koster tirsdag morgen 1,1185 dollar mod 1,1190 dollar mandag eftermiddag, og dollar koster 109,50 yen mod 109,55 yen mandag eftermiddag.



