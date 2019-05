Aktier: Positiv tendens i Asien men under afdæmpet omsætning

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,4 Topix +0,3 Hongkongs Hang Seng +0,4 China Shanghai Composite +0,9 China CSI 300 +1,0 Taiwan Taiex -0,1 Sydkoreas Kospi -0,1 Indiens BSE Sensex +0,2 Singapores STI -0,2 Sydney ASX 200 +0,5

Investorerne på de asiatiske aktiemarkeder indtager en positiv holding tirsdag morgen, men omsætningen er afdæmpet i mangel af større markedsnyheder om handelsforhandlingerne under præsident Donald Trumps officielle besøg i Japan.Trump pegede mandag på USA's til stadighed "utroligt store" handelsubalance med Japan, men sagde også, at en handelsaftale kommer senere i år."På baggrund af den udeblevne reaktion på præsident Donald Trumps ord og et vacuum af ledetråde, ser de asiatiske markeder ud til at handle efter egen overbevisning, efter en blandet - men afdæmpet start tirsdag," siger markedsstrateg Jingyi Pan fra IG i Singapore til AP.MSCI's bredeste indeks for aktiemarkederne i Asien/Stillehavet uden for Japan ligger med et plus på 0,1 pct.I Tokyo stiger det toneangivende japanske indeks, Nikkei 225, med 0,4 pct., og det bredere Topix-indeks øger 0,3 pct.I Kina er udviklingen samtidig mere bastant. Shanghai Composite-indekset stiger 0,9 pct., og CSI 300-indekset øger 1,0 pct.Hongkongs Hang Seng-indeks handles samtidig med en stigning på 0,4 pct.De store amerikanske aktiefutures ligger med stigninger på 0,2-0,4 pct.Indeksværdi klokken 05.35./ritzau/FINANS