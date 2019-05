Valuta: Rolig start på helligdagsramt mandag efter EU-valget

Relateret indhold Artikler

Investorerne på valutamarkedet starter ugen forsigtigt, og omsætningen gennem den globale dag ventes begrænset af lukkede markeder i såvel London som i New York.



Den fælleseuropæiske valuta, euro, fastholdes over 1,12 dollar efter valget til EU-parlamentet, efter at de pro-europæiske politiske partier fastholdt en stor majoritet på to tredjedele af pladserne EU-parlamentet, trods stor fokus på de nationalistiske højrefløjs EU-modstandere.



Dermed ånder markedet lettet op efter sidste uges dyk til 1,11 dollar af frygt for endnu et jordskred til fordel for EU-skeptiske partier, hvor især franske og italienske populister finder fodfæste i indvandringsfjendtlige kredse på tværs af landene.



Og selv om center-højre og center-venstre blokkene mister deres fælles flertal, betyder en øget indflydelse til de grønne og liberale en to tredjedels overvægt til den fortsatte udvikling af det europæiske samarbejde.



"Fokus ligger på, hvordan de respektive regeringer vil reagere, og hvordan brexit-forhandlingerne vil udspille sig efter det her valg. Hidtil har vi set begrænset markedsreaktion, da højre-populistiske partier ikke gjorde det nær så godt, som nogle havde frygtet," siger valutachef Shin Kadota fra Barclays i Tokyo til Reuters.



EU-parlamentsvalget har allerede fået konsekvenser for Storbritannien, der trods den forestående skilsmisse med EU, deltog i valget.



Og udfaldet på den anden side af Kanalen var et vink med en vognstang til de etablerede partier, idet det regerende konservative parti blev decimeret fra 18 pladser til tre, mens Labour mistede 7 pladser og nu sidder tilbage med ti.



Det EU-venlige Liberal Democrats øgede til gengæld antallet af EU-parlamentspladser med faktor 15 til 15, mens den helt store vinder blev EU-modstanderne hos Nigel Faranges nye Brexit Party, der fik 28 pladser.



Labour-partiformand Jeremy Corbin forlanger i kølvandet af EU-afstemningen enten et parlamentsvalg eller en ny EU-afstemning, mens De Konservative strides om, hvem, der skal afløse Theresa May på premierministerposten.



Pund koster mandag morgen 1,2730 dollar mod 1,2695 dollar fredag eftermiddag.



Euro koster mandag morgen 1,1210 dollar mod 1,1205 dollar før weekenden, og dollar koster 109,45 yen mod 109,55 yen fredag eftermiddag.



