Aktier: Blandet udvikling i Asien under begrænset omsætning

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,3 Topix +0,3 Hongkongs Hang Seng -0,6 China Shanghai Composite +0,3 China CSI 300 -0,1 Taiwan Taiex 0,0 Sydkoreas Kospi -0,2 Indiens BSE Sensex +0,1 Singapores STI -0,3 Sydney ASX 200 -0,1

Investorerne på de asiatiske aktiemarkeder har svært ved at finde ud af, hvilket ben de skal stå på mandag.Fredagens stigninger på Wall Street er afløst af fald i futuresmarkedet, og med lukkede markeder i både London og New York, er omsætningen begrænset.Bekymringer over handelsspændingerne mellem USA og Kina lurer fortsat under overfladen, mens weekendens valg til Europa-Parlamentet har vist, at faren for et skred mod mere nationalistiske holdninger var overdrevet, mens tilslutningen til EU har en stor majoritet.I Tokyo er der lettelse over, at handelstiltag fra USA rettet mod Japan tilsyneladende er udskudt indtil det japanske parlamentsvalg er overstået. Det er i alt fald indholdet af et tweet fra USA's præsident Donald Trump, der er på officielt besøg i den japanske hovedstad.Donald Trump opretholdt dog presset på Japan for at reducere handelsoverskuddet og sagde forud for et topmøde med premierminister Shinzo Abe, at han forventede nogle annonceringer, sandsynligvis i august, om hvordan handelsdifferencen hurtigt bliver reduceret.MSCI's bredeste indeks for aktiemarkederne i Asien/Stillehavet uden for Japan ligger stort set uændret.I Tokyo stiger det toneangivende japanske indeks, Nikkei 225, med 0,3 pct., og også det bredere Topix-indeks øger 0,3 pct.I Kina er udviklingen blandet. Shanghai Composite-indekset stiger 0,3 pct., mens CSI 300-indekset falder 0,1 pct., og Hongkongs Hang Seng-indeks samtidig dykket 0,7 pct.De store amerikanske aktiefutures ligger med fald på 0,1-0,2 pct.Indeksværdi klokken 05.35./ritzau/FINANS