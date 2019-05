Aktier: Mismod og håb trækker hver sin vej i Asien

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,5 Topix -0,2 Hongkongs Hang Seng +0,2 China Shanghai Composite 0,0 China CSI 300 +0,1 Taiwan Taiex +0,3 Sydkoreas Kospi -0,8 Indiens BSE Sensex +0,4 Singapores STI -0,3 Sydney ASX 200 -0,8

Investorerne på de asiatiske aktiemarkeder har svært ved at finde fælles fodslag fredag.Torsdagens store kursfald på Wall Street er afløst af stigninger i futures-markedet, mens lettelsen over præsident Donald Trumps kommentarer sent torsdag om, at den kinesiske telemastodont Huawei Technologies kan indgå som en del af en handelsaftale, har givet anledning til lidt positivt træk i visse af de kinesiske markeder."Markedsstemningen er ikke for god. Der er stadig håb om, at de to landes relationer pludselig kan forbedres, men for at være sikre indtager mange investorer "en vent og se"-holdning. Men det er svært at benægte, at situationen forværres," siger markedsanalytiker Masayuki Doshida fra Rakuten Securities til Reuters.MSCI's bredeste indeks for aktiemarkederne i Asien/Stillehavet uden for Japan falder 0,2 pct.I Tokyo bliver udsigterne til teknologisk handelskrig suppleret af en styrkelse af den japanske yen. Det toneangivende japanske indeks, Nikkei 225, falder 0,5 pct., og det bredere Topix-indeks dropper 0,2 pct.I Kina klynger investorerne sig til håbet. Shanghai Composite-indekset er uændret, mens CSI 300-indekset øger 0,1 pct.Hongkongs Hang Seng-indeks stiger samtidig 0,2 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med et plus på 0,3 pct., mens Kospi-indekset i Seoul dropper 0,8 pct., og Singapores Strait Times-indeks falder 0,3 pct.Sydneys ASX-indeks slutter dagen med et kursdyk på 0,8 pct.De store amerikanske aktiefutures ligger med stigninger på 0,3-0,4 pct.Indeksværdi klokken 06.15./ritzau/FINANS