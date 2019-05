Valuta: Handelskrig, rentefald og magtkamp bag kursudsving

De internationale valutamarkeder er fortsat præget af den verserende handelskrig og den dertil hørende varierende grad af nervøsitet over for nye tiltag fra USA og Kina.



Amerikanske dollar er stabiliseret fredag efter at være svækket som effekt af markant faldende renter, i forbindelse med frygt for at handelskrigen med Kina vil skade amerikansk økonomi mere end tidligere vurderet.



Markedets første reaktion har været at øge efterspørgslen efter japanske yen.



"Global risikoaversion som følge af de intensiverende handelsspændinger mellem USA og Kina skaber baggrund for den stærkere yen. Markederne prissætter den potentielle negative indvirkning på amerikansk økonomi og de amerikanske aktiemarkeder," siger handelschef Masafumi Yamamoto fra Mizuho Securities i Tokyo til Reuters.



Torsdag faldt de store amerikanske aktieindeks mellem 1,1 pct. og 1,6 pct.



Fredag morgen har svingningerne lagt sig lidt, efter at USA's præsident, Donald Trump, har proklameret, at de amerikanske klager over Huawei Technologies kan løses inden for rammerne af en handelsaftale mellem USA og Kina.



Men det forhindrede dog ikke præsidenten i samtidig af betegne den kinesiske telegigant som "meget farlig".



EURO TILBAGE EFTER TOÅRIGT LAVPUNKT



Euro er kommet sig efter at have ramt et toårigt lavpunkt på godt 1,11 dollar i kølvandet af en skuffende aflæsning af aktiviteten i Tysklands tjeneste- og industrisektorer i maj.



Og med en skærpet frygt for virkningen af de stadig uløste handelstvister, der også omfatter Europas største økonomi, er der ikke meget til støtte op om den fælles valuta.



MAYDAY FOR MAY



Fra Storbritannien melder flere medier om, at Theresa Mays tid som premierminister er nået til vejs ende, og at hun nu bliver tvunget til at overlade premierministerposten til en endnu ukendt efterfølger.



Torsdag vendte den magtfulde finansminister, Jeremy Hunt, hende ryggen og trak støtten til Mays brexit-aftale tilbage, mens formanden for den yderst vigtige 1922 Committee of Tory Backbenchers, Sir Graham Brady, vendte tomlen ned for May og dermed banede vejen for en ny premierminister.



Pund koster fredag morgen 1,2660 dollar mod 1,2675 dollar torsdag eftermiddag.



Euro står fredag morgen i 1,1180 dollar mod 1,1160 dollar torsdag eftermiddag. Dollar koster fredag morgen 109,60 yen mod 109,80 yen torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS