Råvarer: Høje USA-olielagre presser priserne ned

Oliepriserne falder torsdag morgen efter de pludselige og kraftige stigninger i de amerikanske olielagre, som er med til at svække efterspørgslen.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 70,58 dollar mod 71,12 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 61,09 dollar mod 61,86 dollar onsdag eftermiddag.



Ifølge de amerikanske energimyndigheder, EIA, steg USA's olielagre sidste uge og ramte deres højeste niveau siden juli 2017, skriver Reuters.



Olielagrene steg med 4,7 mio. tønder og nåede op på en beholdning af 476,8 mio. tønder om dagen ifølge data fra EIA.



Den amerikanske olieproduktion er også i opsving, og produktionen nåede op på omkring 12,2 mio. tønder om dagen i slutningen af forrige måned. Det er blandt andet de høje beholdninger og produktion, som sænker efterspørgslen.



Oliepriserne tynges ligeledes af "bekymringer om en nedsat vækst i (olie, red.)efterspørgslen på grund af den negative effekt, som USA-Kina-handelskonflikten har på den globale økonomi," siger Ole Hansen, chef for råvarestrategi hos Saxo Bank, til Reuters.



De kræfter, som modvirker de faldende oliepriser, er blandt andet de politiske spændinger mellem Iran og USA såvel som udbudsnedskæringer ledt af Organisationen af Olieeksporterende Lande (Opec), som skal booste oliemarkedet og stabilisere priserne.



Den franske bank BNP Paribas har udtalt, at de høje beholdninger i olielagrene sandsynligvis vil betyde, at Opec vil fortsætte med at fastholde de frivillige reduceringer i udbuddet i resten af 2019.



"Udbudsregulering er kommet for at blive," siger BNP Paribas til Reuters.



Torsdag morgen koster en troy ounce guld 1273,31 dollar mod 1275,34 dollar onsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber torsdag morgen 5912 dollar mod 5932 dollar onsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS