Aktier: Asiatiske aktier malet røde af handelsstrid

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,6 Topix -0,4 Hongkongs Hang Seng -1,3 China Shanghai Composite -0,8 China CSI 300 -1,2 Taiwan Taiex -1,5 Sydkoreas Kospi -0,1 Indiens BSE Sensex +1,3 Singapores STI -0,4 Sydney ASX 200 -0,2

De asiatiske aktiemarkeder ligger i rødt torsdag, hvor bekymringerne over handelskonflikten mellem Kina og USA igen spiller førsteviolin i det finansielle koncerthus.Det er rapporter om, at den amerikanske administration overvejer Huawei-lignende sanktioner over for det kinesiske videoovervågningsfirma Hikvision, der nu sætter overskriften, efter at Washington blacklistede Huawei Technologies i sidste uge."For Kina er den væsentligste risiko, at de kombinerede virkninger af investeringsrestriktioner, eksportkontrol og toldtakster vil omdirigere forsyningskæderne og svække fremstillingsinvesteringer, især inden for teknologisektorerne, der driver væksten," pointerer kreditvurderingsbureauet S&P's i en rapport ifølge Reuters.MSCI's bredeste indeks for aktiemarkederne i Asien/Stillehavet uden for Japan falder 0,9 pct.I Tokyo bliver den negative indstilling hos investorerne forstærket af en styrkelse af den japanske yen. Det toneangivende japanske indeks, Nikkei 225, falder 0,6 pct., og det brede Topix-indekset dykker 0,4 pct.I Kina er kursfaldene også markante. Shanghai Composite-indekset dykker 0,8 pct., og CSI 300-indekset dropper 1,2 pct.,Investorerne i Hongkong sender Hang Seng indekset ned med 1,3 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med et minus på 1,5 pct., Kospi-indekset i Seoul dropper 0,1 pct., og Singapores Strait Times-indeks falder 0,4 pct.Sydneys ASX-indeks slutter dagen med et kursdyk på 0,2 pct.De store amerikanske aktiefutures ligger med fald på 0,3-0,6 pct.Indeksværdi klokken 06.15./ritzau/FINANS