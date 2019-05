Valuta: Statisk ro efter tilbagefald fra politisk relateret udsving

Relateret indhold Artikler

De tre store valutakryds mod dollar - euro, pund og yen - er faldet tilbage og er nu i statisk udvikling efter tirsdag eftermiddags kortvarige blip, efter meldinger om at den britiske premierminister, Theresa May, luftede tanken om en ny folkeafstemning om Storbritanniens tilhørsforhold til EU.



Det gav et kortvarigt løft til pund sterling, der steg omkring 1 pct. for blot at falde tilbage til udgangspunktet efter en lille times tid.



Theresa May lagde hendes sidste sats på bordet i spillet om brexit tirsdag, hvor hun tilbød Labour en ny aftale, der omfatter muligheden for en ny EU-folkeafstemning.



Det er hendes fjerde forsøg på at presse brexitaftalen igennem Underhuset, og reaktionen udeblev ikke, idet en stor gruppe konservative parlamentsmedlemmer med blandt andet Boris Johnson i spidsen afviste aftalen på det kraftigste.



Premierministerens forslag blev betegnet som forræderi af brexitafstemningen i 2016 og blev mødt med krav fra egne partifæller om, at hun træder tilbage "øjeblikkeligt".



Punds kortvarige ophold på en plads i solen trak den fælles valuta med ud af skyggen, men også her blev opholdet af midlertidig karakter, idet euro sivede tilbage til udgangspunktet, i takt med at pund faldt tilbage, da det anses som usandsynligt, at det fraktionsprægede og stærkt splittede Underhus vil kunne enes om at sætte EU-medlemskabet til afstemning igen.



HØJE RENTER LÆGGER BUND UNDER DOLLAR



Fra den anden side af Atlanten er der en fast undertone omkring dollar, da den generelle opfattelse blandt investorerne giver anledning til aktiekøb i en klassisk risikovending, der presser renterne op.



De amerikanske obligationer ligger under for den lettelse, der tirsdag prægede aktiemarkedet, efter at den amerikanske regering udsatte seneste træk i handelskrigen - forbuddet mod at handle med den kinesiske it-gigant Huawei - i tre måneder.



Det sendte renten på den tiårige toneangivende amerikanske statsobligationen op til 2,43 pct., hvilket fortsat er niveauet på T-bondmarkedet i Tokyo onsdag.



"Handelsstriden vil ikke blive løst let, så risikoen forsvinder ikke. Jeg tror, at markedsstemningen snarere vil forbedre skridt for skridt," siger markedsstrateg Ayako Sera fra Sumitomo Mitsui Trust Bank i Tokyo til Reuters.



Pund koster onsdag morgen 1,2715 dollar mod 1,2730 dollar tirsdag eftermiddag.



Euro koster onsdag morgen 1,1160 dollar mod 1,1180 dollar tirsdag eftermiddag, og dollar koster 110,55 yen mod 110,60 yen tirsdag eftermiddag.



