Aktier: Investor-tvivl om aktieretningen i Asien

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,2 Topix 0,0 Hongkongs Hang Seng +0,2 China Shanghai Composite 0,0 China CSI 300 +0,1 Taiwan Taiex +0,3 Sydkoreas Kospi 0,0 Indiens BSE Sensex +0,3 Singapores STI +0,2 Sydney ASX 200 0,0

Investorerne på de asiatiske aktiemarkeder er på gyngende grund onsdag.Lettelsen over Washingtons midlertidige udskydelse af forbuddet mod den kinesiske telemastodont Huawei Technologies kan ikke helt opveje de dybe bekymringer om handelsfriktionerne mellem USA og Kina."Nogle markeder fortsætter med at holde fast i håbet om, at USA og Kina kan nå til enighed på det kommende G20-møde. Men den igangværende handelskonflikt ser ud til at blive langvarig, og dens potentielt negative indvirkning på de forskellige økonomier forbliver en løbende bekymring," siger seniorstrateg Masahiro Ichikawa fra Sumitomo Mitsui DS Asset Management i Tokyo til Reuters.MSCI's bredeste indeks for aktiemarkederne i Asien/Stillehavet uden for Japan har svinget rundt om nul dagen igennem og ligger kort før klokken seks så godt som uændret.I Tokyo bliver udsigterne til teknologisk handelskrig opvejet af en svækkelse af den japanske yen. Det toneangivende japanske indeks, Nikkei 225, stiger 0,4 pct., mens det bredere Topix-indeks er uændret.I Kina har investorerne svært ved at finde ud af, hvilket ben de skal stå på. Shanghai Composite-indekset er uændret, mens CSI 300-indekset øger 0,1 pct.Hongkongs Hang Seng-indeks stiger samtidig 0,2 pct.De store amerikanske aktiefutures ligger med minimale udsving tæt på nul.Indeksværdi klokken 05.35./ritzau/FINANS