Valuta: Fast undertone fra stigende renter bag dollarniveau

Der er stabilitet på valutamarkedet tirsdag morgen, hvor den amerikanske dollar fortsat støttes af stigende renter, mens de intensiverede handelsfriktioner mellem USA og Kina fastholder investorernes søgen efter sikre havne.



Mandag blev de globale aktiemarkeder ramt af det seneste amerikanske tiltag i handelskrigen: et forbud mod salg af teknologi til kinesiske Huawei Technologies. Det omfatter både chips og software og har blandt andet har fået Google til at stoppe for anvendelsen af Android-styresystemet på Huawei-smartphones.



"Dollar har etableret sig som en sikker havn, og det tiltrækker efterspørgslen i tider som disse, hvor aktierne falder, og volatiliteten stiger," siger handelschef Takuya Kanda fra Gaitame.Com Research Institute ifølge Reuters.



Men den amerikanske valutas status som sikker havn er ikke eneste attraktive punkt tirsdag.



For mandag vurderede Federal Reserve-chef Jerome Powell, at det er for tidligt at tage stilling til de effekter, handelsproblemerne kan have på centralbankens pengepolitik.



"Forskellen i statsobligationsrenterne er en anden faktor, der støtter dollar. Det seneste drop i de tiårige renter syntes overdrevet, og når Fed's Powell ikke giver et klart hint om en rentenedsættelse i år, kan rekylet i renten fortsætte opad et stykke tid," vurderer Takuya Kanda.



Den tiårige T-bond-rente er kravlet op til 2,42 pct. efter at have været droppet til 2,35 pct. i sidste uge, oven på at svage amerikanske detailsalgsdata øgede forventningerne til en sænkning af renteniveauet.



Pund koster tirsdag morgen 1,2730 dollar mod 1,2745 dollar mandag eftermiddag.



Euro koster tirsdag morgen 1,1165 dollar mod 1,1170 dollar mandag eftermiddag, og dollar koster 110,15 yen mod 109,95 yen mandag eftermiddag.



