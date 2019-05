Aktier: Generelle stigninger i Asien - japansk minus vendt til plus

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,1 Topix -0,1 Hongkongs Hang Seng +0,2 China Shanghai Composite +1,5 China CSI 300 1,8 Taiwan Taiex +0,7 Sydkoreas Kospi +1,0 Indiens BSE Sensex +0,2 Singapores STI -0,4 Sydney ASX 200 +0,1

Investorerne på de asiatiske aktiemarkeder har igen svært ved at finde fælles fodslag tirsdag.Mandagens kursfald på Wall Street er afløst af stigninger i future-markedet, mens de seneste meldinger fra USA om, at præsident Donald Trump udskyder et forbud mod handel med Huawei, bringer håb om, at en handelsaftale mellem USA og Kina kan nå at falde på plads, inden forbuddet træder i kraft."Nyhederne omkring USA og Huawei gør tingene værre, og det ser ud til, at handelskrigen i stigende grad viser tegn på at blive en krig om teknologi. Jo længere den vending udvikler sig, desto større skade gør den - især i Asien og USA, men effekten vil være betydelig over hele kloden," siger seniorinvesteringsstrateg Seema Shah fra hos Principal Global Investors ifølge Reuters.MSCI's bredeste indeks for aktiemarkederne i Asien/Stillehavet uden for Japan ligger kort før klokken seks med et plus på 0,4 pct.I Tokyo tyngede udsigterne for teknologisk handelskrig længe. Men i takt med at de amerikanske futures og de øvrige asiatiske markeder kom sig, vendte udviklingen i Japan.Det toneangivende japanske indeks, Nikkei 225, stiger 0,1 pct., mens det bredere Topix-indeks falder 0,1 pct.I Kina er der optimisme over det udskudte teknologi-forbud. Shanghai Composite-indekset stiger 1,5 pct., og CSI 300-indekset øger 1,8 pct.Hongkongs Hang Seng-indeks stiger samtidig 0,2 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med et plus på 0,7 pct., og Kospi-indekset i Seoul stiger 1,0 pct., mens Singapores Strait Times-indeks falder 0,4 pct.Sydneys ASX-indeks slutter dagen med et lille plus på 0,1 pct.De store amerikanske aktiefutures ligger med stigninger på 0,4-0,7 pct.Indeksværdi klokken 06.15./ritzau/FINANS