Aktier: Generelle stigninger i Asien men kinesiske aktier halter

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,4 Topix +0,1 Hongkongs Hang Seng -0,6 China Shanghai Composite -0,6 China CSI 300 -1,0 Taiwan Taiex +0,2 Sydkoreas Kospi +0,6 Indiens BSE Sensex +2,0 Singapores STI Lukket Sydney ASX 200 +1,6

Investorerne på de asiatiske aktiemarkeder har svært ved at finde fælles fodslag mandag.Positive strømninger fra det amerikanske futuresmarked bliver krydret med solide japanske BNP-data, mens valgresultater fra Indien og Australien sender børserne i Mumbai og Sydney mod højere luftlag.Det står i modsætning til udviklingen i Kina, hvor eskalerende handelsspændinger mellem USA og Kina til stadighed holder investorerne tilbage."Vi har haft nogle stærkt svingende dage med hensyn til udtalelser og fortolkninger af, hvad der foregår i den potentielle handelskrig," siger investeringschef Jim McCafferty fra Nomura i Tokyo til Reuters.MSCI's bredeste indeks for aktiemarkederne i Asien/Stillehavet uden for Japan ligger kort før klokken seks med et plus på 0,6 pct.I Tokyo er der optimisme efter overraskende gode BNP-tal for første kvartal, hvor væksten lå på 2,1 pct. på kvartalsbasis. Samtidig svækkes yen af den større globale investeringslyst.Det toneangivende japanske indeks, Nikkei 225, stiger 0,4 pct., og det bredere Topix-indeks øger 0,1 pct.I Kina er optimismen fortsat svær at spore. Shanghai Composite-indekset falder 0,6 pct., og CSI 300-indekset dropper 1,0 pct.Hongkongs Hang Seng-indeks viger samtidig 0,6 pct.De store amerikanske aktiefutures ligger med stigninger på omkring 0,3 pct.Indeksværdi klokken 05.35./ritzau/FINANS