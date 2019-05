Valuta: Øget risikovillighed styrker dollar

Relateret indhold Artikler

Investorerne på valutamarkedet starter ugen med en styrket amerikansk dollar.



Stigende risikovillighed og en fast undertone i rentemarkedet ligger til grund for dollar-påvirkningen, mens udeblivelsen af yderligere konfrontationer i den amerikansk-kinesiske handelskrig giver anledning til lidt optimisme i de finansielle markeder.



Mens dollar holdes oppe af høje renter, svækkes yen på baggrund af den øgede risikolyst, mens pund sterling fortsætter derouten grundet det fortsatte politiske kaos om brexit, der ingen ende synes af ville tage.



Sammenbrud i forhandlingerne mellem Labour-leder Jeremy Corbin og det regerende konservative partis premierminister, Theresa May, kommer ikke som den store overraskelse, men tynger alligevel pund, da det tvinger May til igen at fremsætte den kontroversielle skilsmisseaftale i en - ifølge May - "ny og forbedret" form i Underhuset.



Underhuset har dog allerede med massivt flertal afvist variationer af aftalen tre gange.



Det vigende pund trækker den fælles europæiske euro, der i forvejen døjer med de gentagne italienske trusler om budgetoverskridelse, ned. Kommentarer fra italiensk vicepremierminister Matteo Salvini om, at EU's regler skader landet, får igen investorerne til at fravælge euro.



Fra den mere positive side har den kinesiske centralbank, People's Bank of China, søndag oplyst, at banken vil opretholde stabiliteten af den kinesiske yuan inden for et "rimeligt og afbalanceret" område.



Dermed er truslen om, at Kina vil lade yuan svække som led i handelskrigen med USA, manet i jorden.



Og fra Japan har mandagens endog meget positive BNP-data givet anledning til optimisme og visket lidt af frygten for en global økonomisk opbremsning væk.



Japans økonomi voksede i sæsonkorrigerede tal med på 2,1 pct. på kvartalsbasis og 0,5 pct. på årsbasis.



Analytikerne havde ventet et fald i væksten på 0,2 pct. i forhold til kvartalet før og en vækstnedgang på 0,1 pct. i forhold sidste år.



Pund koster mandag morgen 1,2735 dollar mod 1,2795 dollar torsdag eftermiddag inden store bededag.



Euro koster mandag morgen 1,1160 dollar mod 1,1180 dollar torsdag eftermiddag, og dollar koster 110,25 yen mod 109,90 yen fredag eftermiddag.



