Råvarer: Handelskrigen mellem USA og Kina sætter loft på oliepriserne

Oliepriserne retter sig tirsdag morgen lidt, efter at de mandag tog en stor dukkert oven på eskaleringen i handelskrigen mellem USA og Kina. Handelskrigen sætter dog et loft for prisstigningen, skriver Reuters.



En tønde Brent koster tirsdag morgen 70,45 dollar mod 70,00 dollar sent mandag aften, mens den mandag eftermiddag ved 16-tiden havde kostet 72,50 dollar - før et stort fald satte ind.



Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 61,22 dollar mod 60,86 sent mandag, mens prisen sidst på eftermiddagen mandag havde ligget over 63 dollar.



Analytikere siger til Reuters, at handelskrigen mellem USA og Kina lige nu overskygger markedet.



"En regulær handelskrig vil have varige konsekvenser for den globale vækst og virkelig begrænse fremgangen for brændstofefterspørgslen. Forstyrrelser har udlignet markedet, men en lavere efterspørgsel og stigende amerikanske olielagre kunne hurtigt vende om på det," siger Alfonso Esparza, der er senioranalytiker i Oanda, til Reuters.



Kina trodsede USA's præsidents, Donald Trumps, advarsel og valgte i stedet at pålægge importafgifter på en række amerikanske varer.



To saudiarabiske olietankere blev mandag udsat for sabotage nær kysten til De Forenede Arabiske Emirater, hvilket Saudi-Arabien kalder for et forsøg på at underminere råvaresikkerheden, alt imens der fortsat er en anspændt stemning mellem USA og Iran.



Det amerikanske energiministerium udtalte mandag ifølge Reuters, at det er overbevist om, at de globale oliemarkeder er velforsynede.



Guld- og kobberpriserne stiger tirsdag morgen, hvor en troy ounce guld koster 1299,52 dollar mod 1297,97 dollar mandag eftermiddag, mens et ton kobber tirsdag morgen koster 6055 dollar mod 6022 dollar mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS