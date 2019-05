Valuta: Trumps fornemmelse for succesfulde forhandlinger svækker yen

Relateret indhold Artikler

Den varierende opfattelse af udviklingen i handelskrigen mellem USA og Kina danner baggrundstæppe på valutascenen tirsdag morgen.



Flere dage med stigende frygt for yderligere eskalering af handelsstridighederne - oven på først forhøjede amerikanske takster, så kinesiske gengældelsestakster og så forlydender om udvidede importtaktser på nye kinesiske varer til USA - er afløst af et håb om, at de seneste dages takstforhøjelser og den verbale oprustning er en storm i et glas vand.



Og igen er det uforudsigelige udtalelser fra USA's præsident, Donald Trump, der får investorerne til at dreje 180 grader rundt.



Tirsdag morgen - mandag aften amerikansk tid - kom meldingen fra Det Hvide Hus om, at Donald Trump "fornemmer", at Kina-forhandlingerne vi blive "meget succesfulde."



Det har ellers ikke været skriften på væggen de seneste dage, og reaktionen er en vending i de amerikanske aktiefutures fra et mindre minus til et plus på 0,4-0,6 pct.



De amerikanske renter stiger parallelt på T-bond-markedet i Tokyo, mens et udsalg af "forsikringspositioner" i den japanske yen er sat ind.



"Volatiliteten i markedet er steget ganske meget. Jeg tror, at det vil tage tid, før støvet lægger sig," siger seniorvalutastrateg Yukio Ishizuki fra Daiwa Securities til Reuters.



Trumps udtalelse kommer, i forlængelse af meldinger om at den amerikanske præsident har planlagt at mødes med Kinas præsident, Xi Jinping, på G20-topmødet i Japan i næste måned.



Donald Trumps udtalelser er da også krydret med en tidshorisont på tre til fire uger, inden der vil være vished om forhandlingernes eventuelle succesfulde udfald og dermed også, om Trumps "fornemmelse" er korrekt.



Pund koster tirsdag morgen 1,2960 dollar mod 1,2980 dollar mandag eftermiddag.



Euro koster tirsdag morgen 1,1235 dollar mod 1,1255 dollar mandag eftermiddag, og dollar koster 109,55 yen mod 109,10 yen mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS