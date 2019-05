Aktier: Kursfald i Asien fortsætter trods Trumps fornemmelser

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,6 Topix -0,6 Hongkongs Hang Seng -1,6 China Shanghai Composite -0,4 China CSI 300 -0,2 Taiwan Taiex -0,2 Sydkoreas Kospi +0,4 Indiens BSE Sensex -0,1 Singapores STI -0,9 Sydney ASX 200 -1,0

De asiatiske aktiemarkeder ligger med varierende kursfald tirsdag morgen.Optimistiske toner fra det amerikanske future-marked kan ikke eliminere effekten af mandagens massive drop på Wall Street, og trods meldinger fra USA's præsident, Donald Trump, om, at han fornemmer, at handelsforhandlingerne med Kina vil ende "meget succesfuldt", holder de asiatiske investorer sig tilbage."Politikerne kan vise sig mindre villige til at fokusere på markedseffekten, indtil den bliver mere alvorlig, hvilket - baseret på markedsbevægelserne - gør det tvivlsomt, om der vil blive fundet en hurtig løsning på det nuværende sammenbrud i forhandlingerne," vurderer markedsstrateg Kerry Craig fra JPMorgan Asset Management i Melbourne til Reuters.Analytikerne peger samtidig på, at der ikke er en klar tidsplan for møder mellem de kinesiske og amerikanske forhandlere, hvilket sandsynligvis betyder mere volatile markeder.MSCI's bredeste indeks for aktiemarkederne i Asien/Stillehavet uden for Japan falder 0,7 pct.I Tokyo bliver den negative indstilling hos investorerne begrænset af en lille svækkelse af den japanske yen. Det toneangivende japanske indeks, Nikkei 225, falder 0,6 pct., og også det brede Topix-indekset dykker 0,6 pct.I Kina er kursfaldene knap så markante. Shanghai Composite-indekset dykker 0,4 pct., og CSI 300-indekset dropper 0,2 pct.Til gengæld har investorerne i Hongkong noget at indhente efter gårsdagens helligdagslukning. Hang Seng falder 1,6 pct.De store amerikanske aktiefutures ligger med stigninger på 0,4-0,7 pct. tirsdag morgen.Indeksværdi klokken 05.40./ritzau/FINANS